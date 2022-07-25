Будьте в Плюсе

Лавров исключил препятствия для проведения спецоперации из-за сделки по зерну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сделка по зерну не накладывает на РФ обязательств, которые могут помешать продолжению специальной военной операции на Украине.
Аргументы и Факты
Сергей Лавров ответил на обвинения в нарушении стамбульского соглашения по зерну из-за удара по порту Одессы.
НТВ
23 июля российская армия нанесла удары по военной инфраструктуре порта в Одессе, в результате которых был уничтожен склад ракет Harpoon и военный корабль ВСУ.
Коммерсантъ
22 июля представители России, Турции, ООН и Украины заключили соглашение, обеспечивающее экспорт зерна из украинских портов.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Лавров: Россия в рамках сделки по украинскому зерну не брала на себя обязательств, мешающих проведению СВО
Военное обозрениевчера в 10:25
Глава МИД Лавров заявил об отсутствии препятствий для спецоперации в сделке по зерну
РИА Новостивчера в 09:02
Самое цитируемое
Лавров исключил препятствия для проведения операции из-за сделки по зерну
РБКвчера в 10:01
Лавров: в продуктовой сделке нет ограничений на продолжение Россией спецоперации
RT на русскомвчера в 08:55
Глава МИД Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает России продолжить СВО на Украине
Lenta.ruвчера в 09:34
Лавров: сделка по зерну — не препятствие для ведения военной операции на Украине
Коммерсантъвчера в 09:04
Соглашения по зерну и продолжение спецоперации. О чем Лавров говорил в Республике Конго
ТАССвчера в 10:53
Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине
Интерфаксвчера в 08:51

Интересное

Аршавин считает, что выигрыш «Шахтера» в CAS окажет влияние на российские клубы

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин надеется, что донецкий "Шахтер" выиграет дело у Международной федерации футбола (ФИФА), касающееся легионеров.
Газета.Ruвчера в 16:48

Зенитная ракета ВСУ ударила по жилым домам и инфраструктуре в Волынской области

Ранее ВГА Запорожья сообщила об отражении российскими ПВО ракетного удара ВСУ по Мелитополю.
Военное деловчера в 11:48

TAC: западные страны угодили в стратегическую ловушку Путина на Украине

Западные страны угодили в стратегическую ловушку президента России Владимира Путина на Украине, вступив в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой.
Lenta.ruвчера в 09:58

Актриса Шэрон Стоун снялась топлес в 64 года

Шэрон Стоун в социальных сетях разместила пикантный кадр: она снялась топлес.
РИА Новостивчера в 09:47

РБК: Минобороны предложило ограничить проход по Севморпути иностранным судам

Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
РИА Новостивчера в 13:41

Глава Чечни Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял форум свободных народов России, прошедший в Праге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:50

Президент Турции Эрдоган назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину

Отношение западных политиков к президенту РФ Владимир Путину не красит их, считает президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новостивчера в 15:40

Кормье призвал Густафссона завершить карьеру после поражения в бою с Крыловым

Бывший чемпион UFC сразу в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поражение 36-летнего шведского полутяжеловеса Александра Густафссона от Никиты Крылова на турнире UFC Fight Night 208, проходившем в Лондоне (Великобритания).
Betassist24 июля в 03:23

Лиз Трасс призвала не допускать зависимости Британии от Китая

Напомним, в Великобритании после пятого тура голосования членов парламента от Консервативной партии, которые изберут лидера партии и одновременно премьер-министра страны, были определены два кандидата — глава МИД Британии Трасс и экс-глава минфина Сунак.
REGNUM18:15

Express: заявление «Газпрома» о сокращении поставок газа вызвало панику в Европе

Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания, однако 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности.
РИА Новостивчера в 15:11