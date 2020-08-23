Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко
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Россия примет любое решение руководства Белоруссии по поводу диалога со своим народом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».В источнике
Когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров.
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