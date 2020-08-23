Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко

Россия примет любое решение руководства Белоруссии по поводу диалога со своим народом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров.
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Москва дала согласие на диалог Лукашенко с оппозицией

Московский Комсомолецвчера в 08:05
Российская газета

Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам

Российская газетавчера в 08:22
Известия

Лавров обвинил Запад в намерении «расчертить Белоруссию по своим лекалам»

Известиявчера в 08:16
РИА Новости

Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам, заявил Лавров

РИА Новостивчера в 08:13
РБК

Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко

РБКвчера в 09:52
Газета.Ru

Россия не против любого диалога Лукашенко с оппозицией

Газета.Ruвчера в 08:03
Комсомольская правда

Лавров: Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам

Комсомольская правдавчера в 07:50

Трамп посетит Шарлотту, где его выдвинут кандидатом в президенты

24 августа состоится открытая церемония голосования делегатов общенационального предвыборного съезда Республиканской партии, в результате которой Трамп и Майкл Пенс будут официально выдвинуты в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах.
News.ru22 августа в 14:48

Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске

Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".
РЕН ТВвчера в 14:04
50

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
8