Политика
РИА НовостиЛавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. В начале встречи участники пожали друг другу руки и сели за стол переговоров.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
Авто
Suzuki выпустит дешевый паркетник
Компания Maruti Suzuki рассекретила свою очередную новинку. Ей стал компактный кроссовер S-Presso.
АвтоВзгляд вчера в 08:45
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru вчера в 05:37
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия вчера в 08:16
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Происшествия
В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах
Ленинский районный суд Уфы вынес решение о запрете использовать дальнобойное оружие на полигоне Росгвардии в связи с тем, что местные жители окрестных домов жаловались на пули, которые попадали в их дома.
Российская газета 07:45
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Армия и оружие
США направляют ракетную батарею Patriot в Саудовскую Аравию
Соединенные штаты направляют в Саудовскую Аравию ракетную батарею Patriot и четыре радиолокационные системы Sentinel, 26 сентября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 16:09
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
С августа прошлого года Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.
ТК Звезда вчера в 13:30
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец 09:22
Политика
МИД РФ предложил лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Министерство иностранных дел России предложило проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не на территории США.
Вечерняя Москва вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru вчера в 04:22
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
С 1 октября будет запрещено курить на балконах
13.35\Москва\Tochka Zрения\ С 1 октября вступают в силу уже принятые правительством РФ новые правила противопожарной безопасности.
Tochka Zрения вчера в 06:35
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Кино
От России на «Оскар» выдвинули «Дылду»
Российский оскаровский комитет выбрал картину, которая будет выдвинута на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм» (бывшая номинация «Лучший фильм на иностранном языке») — это «Дылда» Кантемира Балагова, в мае завоевавшая приз ФИПРЕССИ и награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Кinomania 24 сентября в 17:58
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
Sputnik Абхазия 04:12
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета вчера в 04:15
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52