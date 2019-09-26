Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. В начале встречи участники пожали друг другу руки и сели за стол переговоров.
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Лавров и Помпео встретились на полях Генассамблеи ООН

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Лавров и Помпео начали встречу на полях Генассамблеи ООН

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Посол: Лавров начнёт встречу с Помпео с визовой проблемы

News.ruвчера в 14:40

Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН

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Лавров и Помпео обсудят «искусственно создаваемые проблемы»

РЕН ТВвчера в 15:19

Встреча Лаврова и Помпео начнется с обсуждения темы виз и санкций

ФАНвчера в 14:51

Лавров начал встречу с Помпео в Нью-Йорке

RT на русском10:34
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
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Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР

Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
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Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии

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В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
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Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
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Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах

Ленинский районный суд Уфы вынес решение о запрете использовать дальнобойное оружие на полигоне Росгвардии в связи с тем, что местные жители окрестных домов жаловались на пули, которые попадали в их дома.
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«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

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Армия и оружие

США направляют ракетную батарею Patriot в Саудовскую Аравию

Соединенные штаты направляют в Саудовскую Аравию ракетную батарею Patriot и четыре радиолокационные системы Sentinel, 26 сентября передает агентство Associated Press.
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Продюсеры «Холостяка» внесли ясность в слухи об участии Гуфа в шоу

Газета.Ru 10:57
Политика

Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

С августа прошлого года Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.
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Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
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МИД РФ предложил лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Министерство иностранных дел России предложило проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не на территории США.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Авто

Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
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Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах

Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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Газета.Ru вчера в 04:27
Общество

С 1 октября будет запрещено курить на балконах

13.35\Москва\Tochka Zрения\ С 1 октября вступают в силу уже принятые правительством РФ новые правила противопожарной безопасности.
Tochka Zрения вчера в 06:35
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
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Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
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Российский оскаровский комитет выбрал картину, которая будет выдвинута на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм» (бывшая номинация «Лучший фильм на иностранном языке») — это «Дылда» Кантемира Балагова, в мае завоевавшая приз ФИПРЕССИ и награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
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Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой

В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
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Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»

Газета.Ru вчера в 04:02
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Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России

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RT на русском 04:40
Футбол

Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
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Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета вчера в 04:15
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
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Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

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