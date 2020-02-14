Политика

ТАССТАССЛавров начинает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг начинает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.
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Лавров и Мааса примут участие в «деловом завтраке» в рамках Мюнхенской конференции

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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
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На этой неделе на Первом канале дебютировало разговорное шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», Первый выпуск вышел в эфир 10 февраля, четвёртый – сегодня, 13 февраля.
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Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн

Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
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В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
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Предустановку приложений ускорят

Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
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У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

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После удара "Газель" с водителем и четырьмя пассажирами загорелась, находившиеся в ней люди погибли на месте.
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

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Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

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В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

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