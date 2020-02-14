Политика
ТАССЛавров начинает участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг начинает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.
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Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
Общество
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Культура
Ксения Собчак провалилась с шоу «Док-Ток» на Первом канале
На этой неделе на Первом канале дебютировало разговорное шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», Первый выпуск вышел в эфир 10 февраля, четвёртый – сегодня, 13 февраля.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Культура
Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Общество
Предустановку приложений ускорят
Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом
После удара "Газель" с водителем и четырьмя пассажирами загорелась, находившиеся в ней люди погибли на месте.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Игры
В Steam появилась новая экспериментальная функция
В Valve отметили, что не пропустили седьмой эксперимент.
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Гаджеты
Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Футбол
Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал совместное фото с форвардом «Сочи» Александром Кокориным во время матча команд на тренировочном сборе в Турции.