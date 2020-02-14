Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг начинает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

Лавров начинает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

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