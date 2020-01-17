Политика
Экономика сегодняЛавров намерен принять участие в берлинской конференции по Ливии
В предстоящей 19 января 2020 года конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине, примет участие и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции в Москве.
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Лавров подтвердил своё участие в берлинской конференции по Ливии
Национальная служба новостей17 января в 04:41
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