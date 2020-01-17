Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЛавров намерен принять участие в берлинской конференции по Ливии

В предстоящей 19 января 2020 года конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине, примет участие и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции в Москве.
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Лавров подтвердил своё участие в берлинской конференции по Ливии

Национальная служба новостей17 января в 04:41

Лавров собрался в Берлин на конференцию по Ливии

Московский Комсомолец17 января в 04:29

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REGNUM17 января в 03:46

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Life.ru17 января в 04:03

Лавров подтвердил, что примет участие в берлинской конференции по Ливии

ФАН17 января в 03:52

Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине

Российская газета17 января в 04:26

Лавров: итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы

РИА Новости17 января в 03:40
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