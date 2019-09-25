Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

с чего всё началось

Когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи. Возможно, такой вопрос можно поставить снова, отметил Лавров, комментируя ситуацию с невыдачей американской визы российской делегации.

Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

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