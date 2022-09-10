Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил 5 сентября в интервью "Российской газете", что "необходимые заявки давно переданы в диппредставительство США в Москве", посольство РФ в Вашингтоне также направило документы в госдепартамент.
Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск, заявили в пресс-службе ведомства.
Энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Как стало известно из свежей публикации информационного сетевого портала ctnews.ru, Наталья Фриске, сестра покойной солистки "Блестящих" Жанны Фриске рассказала о человеке, которого музыкальная исполнительница любила всю свою жизнь.