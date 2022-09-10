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Лавров напомнил об обязанности США и ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее

Глава МИД России Сергей Лавров попросил коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН российской делегации нужны американские визы.
РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Соединённые Штаты и Генсек ООН Антониу Гутерреш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации.
RT на русском
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций.
Lenta.ru
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил 5 сентября в интервью "Российской газете", что "необходимые заявки давно переданы в диппредставительство США в Москве", посольство РФ в Вашингтоне также направило документы в госдепартамент.
Интерфакс

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Лавров напомнил об обязанности США и ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее
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Лавров не намерен напоминать США об их обязанности выдать визу делегации РФ
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Лавров попросил не напоминать США об их обязательствах по визам для ГА ООН
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Лавров напомнил ООН о праве всех делегаций участвовать в Генассамблее
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