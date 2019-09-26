Политика
Life.ruЛавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром для России
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Европейский союз ненадёжным партнёром для нашей страны.
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с чего всё началось
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.Коммерсантъвчера в 15:00
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Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru 03:51
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM 04:48
Экономика
Алтайская бизнес-леди вошла в рейтинг успешных женщин России
Директор «Розница К-1» ("Мария-Ра") Елена Ситникова заняла 13 место в рейтинге 25 успешных руководительниц компаний российского бизнеса по версии РБК.
Алтапресс 01:56
Гаджеты
Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы
Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Ведомости 03:00
Гаджеты
Смарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звука
Компания сообщила, что в смарт-динамике Echo третьего поколения удалось добиться гораздо более высокого качества звука, во многом благодаря драйверам с неодимовыми магнитами, «позаимствованными» у существующей модели Echo Plus, а также трёхдюймовому низкочастотному вуферу.
3DNews вчера в 17:08
Политика
Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:56
Общество
Судебным приставам разрешат взламывать двери для проверки ремонта
В крайнем случае, если должник упорно не пускает официальных гостей в свой дом, судебные приставы смогут открыть двери против его воли.
Российская газета вчера в 06:45
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Гаджеты
GlobalFoundries начнёт серийный выпуск изделий по второму поколению 12-нм техпроцесса в 2021 году
Цифровые проекты первых продуктов класса «12 нм+» будут доступны во второй половине следующего года, а массовое производство будет развёрнуто на американском предприятии Fab 8 в штате Нью-Йорк с 2021 года.
3DNews 04:08
Политика
Сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя Крамника
Статью военный журналист Известий написал в ответ на интервью Шойгу газете Московский комсомолец, где министр рассказал о современном состоянии российской армии и поставил себе в заслугу успешную реформу вооружённых сил.
Эхо Москвы 02:04
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Музыка
Наргиз продолжит карьеру без Фадеева
SM News 04:39
Шоу-бизнес
Галкин показал свое «превращение» в Собчак
Шоумен Максим Галкин показал, как "превращается" в телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 03:43
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Происшествия
В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
Российская газета 04:21
Политика
Байден прокомментировал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп поставил свои интересы выше государственных.
REGNUM 04:22
Происшествия
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота
Российская газета 00:34
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Общество
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru вчера в 06:52
Футбол
Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru вчера в 13:18
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 22:51
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Гаджеты
Intel подставила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
3DNews 05:13