Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

с чего всё началось

Европейский союз является ненадежным партнером для России. Такое мнение в интервью газете «Коммерсантъ» выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможное смягчение санкционного давления со стороны стран ЕС.

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