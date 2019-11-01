Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЛавров назвал аль-Багдади «порождением США»

Лавров напомнил, что ранее аль-Багдади уже неоднократно объявляли мертвым. В то же время глава МИД назвал "позитивным шагом" уничтожение главаря ИГ*, если оно подтвердится. В то же время он напомнил, что аль-Багдади "является — являлся, если он уже мертв — порождением" США.
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с чего всё началось
Российские военные изучают дополнительные факты по объявленной США информации о ликвидации лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и пока не могут подтвердить эти сведения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24
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