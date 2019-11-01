с чего всё началось

Лавров напомнил, что ранее аль-Багдади уже неоднократно объявляли мертвым. В то же время глава МИД назвал "позитивным шагом" уничтожение главаря ИГ*, если оно подтвердится. В то же время он напомнил, что аль-Багдади "является — являлся, если он уже мертв — порождением" США.

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Происшествия Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке «На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Общество Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

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