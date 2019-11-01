с чего всё началось

Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что российский МИД хочет получить дополнительную информацию от США о его уничтожении.

Здоровье Минздрав назвал технической ошибкой данные о сокращении врачей В Новосибирской области, которая ранее занимала второе место в списке по сокращениям, наоборот наблюдается прирост количества врачей на 7%. Похожая динамика прослеживается и в Якутии — здесь врачей стало больше на 2%.В Омской области и Хакасии, где ведомство ранее зарегистрировало трехкратное увеличение числа медработников, также произошли незначительные сокращения (по 2%).

Финансы Госдолг США достиг рекордных $23 трлн Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.

Футбол Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ» «Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Армия и оружие СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.

Здоровье Какая компенсация положена за ложный диагноз Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Общество В России вступил в силу закон о надежной работе интернета 1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.

Общество Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.

Происшествия Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

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Армия и оружие Российский корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» «Циркон» или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, предусматривающая развитие скорости полета 9000 км/час с дальностью более 1000 км. Президент России Владимр Путин, находясь с визитом в Калининграде, посетил строящийся корвет «Гремящий».

Киберспорт Blizzard анонсировала Overwatch 2 Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.

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Футбол Алексей Еременко-старший уверен, что «Ростов» попадет в еврокубки через чемпионат Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, — в интервью «СЭ» выразил уверенность, что команда Валерия Карпина попадет в еврокубки.