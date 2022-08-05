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Лавров назвал бесперспективными попытки США доминировать в мире

Глава МИД России Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара.
Газета.Ru
Российский министр сравнил визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с попытками США "сделать из Украины угрозу для Российской Федерации".
ТВ Центр
Министр обратил внимание на "вседозволенность, которую демонстрируют американские коллеги и с каждым разом стараются утвердить свое доминирование" все в новых и точках аренах земного шара.
ТАСС
Министр добавил, что Вашингтон долгие годы игнорировал расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское.
Общественная служба новостей

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Лавров назвал бесперспективными попытки США доминировать в мире
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Глава МИД Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминирование
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