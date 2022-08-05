РБКЛавров назвал бесперспективными попытки США доминировать в миреГлава МИД России Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара.Газета.RuРоссийский министр сравнил визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с попытками США "сделать из Украины угрозу для Российской Федерации".ТВ ЦентрМинистр обратил внимание на "вседозволенность, которую демонстрируют американские коллеги и с каждым разом стараются утвердить свое доминирование" все в новых и точках аренах земного шара.ТАССМинистр добавил, что Вашингтон долгие годы игнорировал расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьРБКРБКТВ ЦентрРЕН ТВНТВИзвестияМолваГазета.RuНТВНовый ДеньФАНPravda.RuDixiNewsТК ЗвездаПолитическая ЭкспертизаКомсомольская правдаREGNUMРоссийская газетаИзвестияВечерняя МоскваRuNewsYakutsk.ruLife.ruДеловой квадратПодробнее о событииЛавров назвал бесперспективными попытки США доминировать в миреРБК00:52Глава МИД Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминированиеРИА Новости23:50Самое цитируемоеГлава МИД РФ Лавров: попытки США распространять свое доминирование в мире бесперспективныИзвестия00:19Лавров: политика доминирования и вседозволенности США бесперспективнаОбщественная служба новостей00:10Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять своё доминированиеRT на русском00:01Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование по всему мируГазета.Ru23:59Глава МИД Лавров заявил, что США взяли курс на подавление любой самостоятельности в миреLenta.ru00:23Показать ещёОценить464Поделиться