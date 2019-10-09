Политика

Наша версияНаша версияЛавров назвал действия США в Сирии противоречивыми и опасными

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров охарактеризовал действия США в Сирии, как противоречивые и отражающие неспособность американской стороны вести переговоры.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Лавров назвал позицию США по Сирии противоречивой

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США по Сирии очень противоречива и отражает недоговороспособность Вашингтона. Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане.
РИА Новости03:23

Подробнее о событии

Лавров заявил о создании США квазигосударства в Сирии

РБК05:17

Лавров предостерег США от опасного подхода к курдскому вопросу

Известия04:01

Лавров призвал США прислушаться к доводам об опасности их действий в Сирии

РИА Новости03:35

Лавров рассказал об «опасной игре» США в Сирии

REGNUM03:50

Лавров увидел в действиях США в Сирии недоговороспособность Вашингтона

RT на русском04:42

Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Интерфакс03:24

Лавров рассказал об опасных действиях США в Сирии

Московский Комсомолец03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Спорт

Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории

Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° вчера в 16:13
Армия и оружие

Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования

В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
ТК Звезда 06:11
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Энергетика

«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.
REGNUM 06:49
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Вести Подмосковья 01:18
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика

Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.
RT на русском 08:17
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Политика

В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
РИА Новости 07:37
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Гаджеты

Создатель Android показал Essential Phone 2

Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Игры

В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой

Srnsk 03:37
Здоровье

Из российских аптек изымают лекарство от язвы желудка

Таблетки от язвы желудка отзывают с российского рынка из-за канцерогенных примесей.
ГТРК Ока 07 октября в 10:50
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Армия и оружие

Турецкие войска начали переходить границу с Сирией

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Футбол

Филимонов мог не сыграть с Украиной, но Романцев не доверял молодому Нигматуллину

В России вратаря травили После той ошибки Филимонов потерял место в основе не только в сборной (выходил Нигматуллин), но и в "Спартаке".
Sports.ru 07:00
Политика

Песков не увидел политики в приговорах по «московскому делу»

Обвинительные приговоры по «московскому делу», вынесенные судами в отношении участников массовых протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, не являются политическими.
News.ru 07:17
Космос

Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
РЕН ТВ 05:16
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Космос

Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

Говорит Москва 06:27
Происшествия

В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину

Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
РИА Новости 07:17
Происшествия

Четверо подростков погибли в аварии под Волгоградом

Машина, в которой находилось пятеро подростков в возрасте от 16 до 19 лет, врезалась в дерево в Михайловке Волгоградской области, при ДТП выжил только один человек.
News.ru 01:32
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер 06:36
Здоровье

Сохранить тонкую талию жителям России поможет перловка

Плюс в ячмене содержится много фосфора, необходимого также и для усвоения кальция и нормальной работы мозга.
U74.Ru вчера в 02:29
Армия и оружие

Украина саботирует разведение сил у Петровского в ДНР

Украинская сторона сегодня, 9 октября, не подтвердила готовность к устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе села Петровское.
ИА Новороссия 08:05
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное