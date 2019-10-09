Политика
Наша версияЛавров назвал действия США в Сирии противоречивыми и опасными
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров охарактеризовал действия США в Сирии, как противоречивые и отражающие неспособность американской стороны вести переговоры.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США по Сирии очень противоречива и отражает недоговороспособность Вашингтона. Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане.РИА Новости03:23
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Спорт
Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории
Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° вчера в 16:13
Армия и оружие
Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования
В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
ТК Звезда 06:11
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Энергетика
«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.
REGNUM 06:49
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.
RT на русском 08:17
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Политика
В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе
Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
РИА Новости 07:37
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Здоровье
Из российских аптек изымают лекарство от язвы желудка
Таблетки от язвы желудка отзывают с российского рынка из-за канцерогенных примесей.
ГТРК Ока 07 октября в 10:50
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Футбол
Филимонов мог не сыграть с Украиной, но Романцев не доверял молодому Нигматуллину
В России вратаря травили После той ошибки Филимонов потерял место в основе не только в сборной (выходил Нигматуллин), но и в "Спартаке".
Sports.ru 07:00
Политика
Песков не увидел политики в приговорах по «московскому делу»
Обвинительные приговоры по «московскому делу», вынесенные судами в отношении участников массовых протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, не являются политическими.
News.ru 07:17
Космос
Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
РЕН ТВ 05:16
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Говорит Москва 06:27
Происшествия
В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину
Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
РИА Новости 07:17
Происшествия
Четверо подростков погибли в аварии под Волгоградом
Машина, в которой находилось пятеро подростков в возрасте от 16 до 19 лет, врезалась в дерево в Михайловке Волгоградской области, при ДТП выжил только один человек.
News.ru 01:32
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер 06:36
Здоровье
Сохранить тонкую талию жителям России поможет перловка
Плюс в ячмене содержится много фосфора, необходимого также и для усвоения кальция и нормальной работы мозга.
U74.Ru вчера в 02:29
Армия и оружие
Украина саботирует разведение сил у Петровского в ДНР
Украинская сторона сегодня, 9 октября, не подтвердила готовность к устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе села Петровское.
ИА Новороссия 08:05
Политика
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15