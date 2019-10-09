Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США по Сирии очень противоречива и отражает недоговороспособность Вашингтона. Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане.

с чего всё началось

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров охарактеризовал действия США в Сирии, как противоречивые и отражающие неспособность американской стороны вести переговоры.

Лавров назвал действия США в Сирии противоречивыми и опасными

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