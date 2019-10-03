Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил глава МИД Сергей Лавров. "Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксации его в конституции, а потом проведение выборов", - отметил дипломат в интервью Первому каналу.
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Сергей Лавров
То есть закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе — когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми. Это уже компромисс и уступка.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТелеканал 360° 18:16

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