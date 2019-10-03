Урегулирование конфликта в Донбассе может строиться только на основе Минских соглашений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Плана "Б" (по реализации Минских соглашений - ИФ) быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться.

с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

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