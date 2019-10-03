Политика
Lenta.ruЛавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.
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с чего всё началось
Урегулирование конфликта в Донбассе может строиться только на основе Минских соглашений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Плана "Б" (по реализации Минских соглашений - ИФ) быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться.Интерфаксвчера в 16:02
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Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Происшествия
СМИ сообщают о задержании сына вице-президента МТС
Видео задержания публикует РЕН ТВ.
Говорит Москва 04:57
Происшествия
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье
"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
ТАСС вчера в 16:08
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Общество
В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора
Власти Москвы вне зависимости от голосования ранее анонсировали планы по переходу на раздельный сбор мусора твердых отходов в начале 2020 года.
РБК 03:28
Единоборства
Макгрегору указали на его ненужность
Lenta.ru 04:41
Кино
Отреставрированная «Калина красная» выходит в повторный прокат
Культуромания 03:57
Технологии
«Ростелеком» купит планшеты для переписи населения за 11,5 млрд рублей
Планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения приобретут за 11,5 млрд рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
МР7.ру 04:57
Происшествия
СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.
РБК вчера в 20:43
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете
Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).
РБК 05:15
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
Спорт
Губерниев получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор года
Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:25
Политика
Украина потребовала дать ей возможность получать газ из Туркмении
«Нафтогаз» потребовал у «Газпрома», чтобы тот предоставил Украине возможность получать газ из Туркмении.
ФАН 05:09
Происшествия
СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
News.ru вчера в 10:35
Политика
США объявили о новых пошлинах на европейские товары
США введут пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере десяти процентов и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Теннис
Шарапова снова снялась с турнира из-за травмы
Россиянка снялась с соревнований из-за травы. У нее снова возникли проблемы с плечом, сообщает пресс-служба турнира.
Pravda.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Футбол
Тер Штеген: «Барселоне» всегда легче, когда Месси на поле
RT на русском 03:45
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Экономика
Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ
Участники финансового рынка направили ЦБ свои предложения по «регуляторной гильотине».
РБК вчера в 20:26
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Футбол
«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21