Армия и оружие

РБКРБКЛавров назвал главаря ИГ аль-Багдади «порождением США»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главарь запрещенной террористической организации «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади является «порождением Соединенных Штатов». Об этом он сказал в программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».
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с чего всё началось
Российские военные изучают дополнительные факты по объявленной США информации о ликвидации лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и пока не могут подтвердить эти сведения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24
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