с чего всё началось

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главарь запрещенной террористической организации «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади является «порождением Соединенных Штатов». Об этом он сказал в программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

Происшествия SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Общество Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Происшествия Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

Политика В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

Общество Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Единоборства Бой Сергей Ковалёв — Сауль Альварес, кто победит, расклады перед боем Для сравнения – перед вторым поединком с Уордом Ковалёв шёл небольшим андердогом с коэффициентом от 1,9 до 2,15.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Общество «Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара» Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Футбол Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ» «Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Транспорт Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.

Единоборства Гастелум избежал серьёзных санкций, его бой с Тиллом состоится Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.