Армия и оружие
РБКЛавров назвал главаря ИГ аль-Багдади «порождением США»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главарь запрещенной террористической организации «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади является «порождением Соединенных Штатов». Об этом он сказал в программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».
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с чего всё началось
Российские военные изучают дополнительные факты по объявленной США информации о ликвидации лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и пока не могут подтвердить эти сведения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".Life.ruвчера в 17:07
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Лавров: ликвидация аль-Багдади — позитивный шаг, если она действительно состоялась
Телеканал 360°вчера в 17:28
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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
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В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
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Стали известны стартовые составы матча «Уфа» — «Локомотив»
Опубликованы стартовые составы команд матча 15-го тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив».
Матч ТВ 06:00
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Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
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Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Москве
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Общество
Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября
«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.
РБК вчера в 13:09
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Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в Казани
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Футбол
В сети впервые появились фотографии специальной формы «МЮ» с драконами
В сети появились фотографии специального комплекта формы «Манчестер Юнайтед», который будет приурочен к празднованию китайского Нового года.
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Общество
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима
Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана Сацума-Иодзима, который расположен на одноименном острове на юго-западе страны.
ТАСС 06:12
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
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Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
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Интерфакс 03:36
Футбол
Мать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч".
РЕН ТВ 03:09
Гаджеты
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Для сравнения, мобильная GTX 1650 набирает около 9200 баллов, то есть адаптер AMD быстрее более чем на 30%, так что AMD не врала, указывая на существенное преимущество RX 5500M.
iXBT.com вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 31 октября в 16:33
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Происшествия
В Сургуте живодер выбросил в лесу 28 кошек
На окраине города в овраге обнаружены 28 кошек. Все они лежали возле трассы, прижавшись друг к другу. ⠀ Их нашла супружеская пара.
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Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
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Киберспорт
В Dota 2 появился быстрый поиск игр
Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
Inc-news.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа
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РБК вчера в 20:57
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04