с чего всё началось

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главарь запрещенной террористической организации «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади является «порождением Соединенных Штатов». Об этом он сказал в программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Фигурное катание Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

Политика Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.

Политика МИД РФ: США контрабандой вывозят нефть из Сирии на $30 млн в месяц Соединенные Штаты занимаются незаконными и противоправными действиями "по выкачиванию нефти" в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Происшествия Российский школьник пырнул ножом одноклассника Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.

Общество Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября «Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в Казани По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте Следственного комитета РФ по Татарстану.

Футбол В сети впервые появились фотографии специальной формы «МЮ» с драконами В сети появились фотографии специального комплекта формы «Манчестер Юнайтед», который будет приурочен к празднованию китайского Нового года.

Общество На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана Сацума-Иодзима, который расположен на одноименном острове на юго-западе страны.

Политика В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Футбол Мать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей» Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч".

Гаджеты Radeon RX 5500M разгромила мобильную GeForce GTX 1650 Для сравнения, мобильная GTX 1650 набирает около 9200 баллов, то есть адаптер AMD быстрее более чем на 30%, так что AMD не врала, указывая на существенное преимущество RX 5500M.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Происшествия В Сургуте живодер выбросил в лесу 28 кошек На окраине города в овраге обнаружены 28 кошек. Все они лежали возле трассы, прижавшись друг к другу. ⠀ Их нашла супружеская пара.

Единоборства Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.

Киберспорт В Dota 2 появился быстрый поиск игр Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».

Армия и оружие ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.