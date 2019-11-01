Армия и оружие
РБКЛавров назвал главаря ИГ аль-Багдади «порождением США»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главарь запрещенной террористической организации «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади является «порождением Соединенных Штатов». Об этом он сказал в программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».
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с чего всё началось
Российские военные изучают дополнительные факты по объявленной США информации о ликвидации лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и пока не могут подтвердить эти сведения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".Life.ruвчера в 17:07
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Лавров: ликвидация аль-Багдади — позитивный шаг, если она действительно состоялась
Телеканал 360°вчера в 17:28
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