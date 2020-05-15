Политика

РБКРБКЛавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге

Обязательства, которые взяли на себя чешские власти при подписании договора с Россией в 1993 году, должны быть выполнены, а памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.
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Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге

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Российская газета07:09

Лавров заявил, что памятник маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен

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В РВИО поддержали инициативу восстановления памятника Коневу в Праге

РИА Новости08:03

Лавров: Чехии придется серьезно объясняться по ситуации с памятником Коневу

ИА Красная Весна15:15
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
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Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа

«Супер-пупер-ракета», появление которой ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, представляет собой гиперзвуковую ракету AGM-183A, создаваемую в интересах американских военно-воздушных сил.
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Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
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Политика

США начали поставку нефти в Белоруссию

В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

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Авто

В России начались продажи новой «ГАЗели»

Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
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Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке дешевого смартфона

При покупке бюджетного смартфона не стоит соблазняться на неизвестные бренды – в противном случае есть риск, что новый аппарат не сможет подключаться к интернету и даже совершать звонки, а гарантийного ремонта не будет, рассказал агентству "Прайм" научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.
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Возможность образования жизни на Марсе опровергли

Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
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Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино

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Общество

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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что доклинические исследования лекарства "Мефлохин", используемого для профилактики или лечения малярии, показали, что он полностью подавляет действие коронавируса COVID-19 через 48 часов в очень маленькой дозе.
Газета.Ru 14:20
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Политика

Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде

Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна 16:50
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Политика

На Украине начинают массовое тестирование на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестировании населения на коронавирус.
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Общество

Эксперты Роскачества нашли сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях

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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
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Объяснено движение северного полюса в сторону России

По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
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Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
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Путешествия

Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
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Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
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Как писала пресса, Кремль хочет допустить на выборы в Госдуму в следующем году большое число малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов тех, кто не преодолел 5%-ный барьер.
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Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

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38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

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