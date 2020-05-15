Политика
РБКЛавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге
Обязательства, которые взяли на себя чешские власти при подписании договора с Россией в 1993 году, должны быть выполнены, а памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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с чего всё началось
Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии
Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.Красная звездавчера в 17:00
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Общество
Туристов российского курорта заставят загорать в масках
Туристов, приезжающих в российский город Геленджик, заставят загорать в респираторных масках.
Lenta.ru 13:14
Футбол
Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Общество
Смольный: Никто не заинтересован в сокрытии части доплат от медиков
Напомним, что 19 822 петербургских медика получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19.
Фонтанка.Ру 11:50
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Общество
Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ
15 мая стало известно,что доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации письма.
Известия 11:41
Футбол
Появился календарь заключительных туров РПЛ
Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале обнародовал календарь туров РПЛ после возобновления чемпионата.
Bookmaker-ratings.ru 07:11
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Здоровье
В Самарской области снятие ограничений может оказаться под вопросом
14 мая в Самарской области прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Терра вчера в 15:02
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Игры
Игроки обрушили серверы Epic Games Store из-за бесплатной GTA V
Представители магазина оперативно отреагировали в Twitter и сообщили, что усиленно работают над проблемой и к 3 часам ночи по мск. работы серверов были восстановлены.
АБН вчера в 19:50
Игры
Показаны 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
Компания Sony представила геймплейный ролик нового проекта студии Sucker Punch Productions.
Матч ТВ 04:25
Гаджеты
Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10
Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru 13 мая в 09:59
Экономика
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru 13:05
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Общество
Свердловский Роспотребнадзор просит не смягчать режим самоизоляции
Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:13 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора просит не смягчать в регионе режим самоизоляции и другие ограничения.
REGNUM 03:13
Общество
В Сети обнаружена база данных автовладельцев РФ
Эксперты обнаружили в интернете базу данных российских автовладельцев, которую предлагают приобрести за 2,8 тысячи долларов.
9111.ru 07:28
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста 10:02
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов и новый iPad Mini
Компания Apple намерена представить бюджетный iPad с экраном 10 дюймов и новый iPad Mini.
Актуальные Новости 03:47
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Киберспорт
Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек
Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру 13:33