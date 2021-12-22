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Лавров назвал неприемлемыми попытки представить дело MH17 как государственное

Попытки суда в Гааге представить дело о крушении "Боинга" на Украине в июле 2014 года как государственную проблему, а не уголовное дело, неприемлемы с точки зрения Москвы.
ТАСС
Как ожидается, в среду прокурор объявит свое требование приговора четырем обвиняемым - трем гражданам РФ и одному гражданину Украины: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.
Интерфакс
Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.
ТАСС
Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.
Интерфакс

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