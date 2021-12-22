Как ожидается, в среду прокурор объявит свое требование приговора четырем обвиняемым - трем гражданам РФ и одному гражданину Украины: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.
Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.
В новом году право на страховую пенсию будут у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года, рассказала агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.
Мать двух детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержана правоохранительными органами, передает пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.