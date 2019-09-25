Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Шоу-бизнес Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить» Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.

Происшествия Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.

Экономика Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Авто В России обновились правила расчета транспортного налога В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Экономика Российские банкиры предложили ввести налог на сделки с криптовалютой В российское право криптовалюту предлагается ввести в рамках формулировки «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например, плоды, изделия и т.д.).

Происшествия Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.

Политика Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Культура Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка Проблемы с изучением татарского были у всех на слуху и у меня в том числе – не давался он мне.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Общество Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.

Космос Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Армия и оружие Сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя Крамника Статью военный журналист Известий написал в ответ на интервью Шойгу газете Московский комсомолец, где министр рассказал о современном состоянии российской армии и поставил себе в заслугу успешную реформу вооружённых сил.

Наука Искусственный интеллект не заменит врача-стоматолога, считают эксперты Несмотря на высокое качество диагностики в стоматологии, искусственный интеллект не сможет заменить врача-стоматолога, и останется лишь хорошим помощником.

Экономика Три компании из Новосибирской области попали в рейтинг крупнейших в России Три компании из Новосибирской области попали в рейтинг крупнейших в России, сам рейтинг 500 крупнейших российских компаний составило издание РБК.