Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ15:00

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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии разместить военную базу

Газета.Ru16:53

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

RT на русском15:23

Отказ Белоруссии разместить у себя российскую военную базу стал неприятным фактом, сказал Сергей Лавров

Эхо Москвы16:02

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска от российской военной базы

Говорит Москва15:35

Лавров заявил о неприятном эпизоде в отношениях с Белоруссией

Life.ru16:42

Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу

РИА Новости15:18
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Политика

Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.
Московский Комсомолец 16:54
Экономика

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.
ТАСС 14:04
Транспорт

В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 13:54
Происшествия

Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт

Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Футбол

Дзагоев выздоровел и полетел с ЦСКА на матч с «Аланией»

Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России.
Нева Спорт вчера в 09:53
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Армия и оружие

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Общество

Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Футбол

«Валенсия» и «Хетафе» забили 6 голов, Черышев на поле не вышел

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Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
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Памфилова заявила о вмешательстве депутатов в выборы в Петербурге

Русский дедлайн 09:23
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Политика

Зеленский показал фото с Трампом

Rambler News Service 09:33
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Космос

Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС

С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь

Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России 08:39
Футбол

Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC

RT на русском 16:00
Политика

Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
RT на русском 09:47
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Происшествия

Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы

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Финансы

Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
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Политика

Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов

Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia 05:03
Космос

В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru вчера в 10:38
Хоккей

Панарин оформил дубль за «Рейнджерс», Бучневич отдал передачу

Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd — NHL (@NHL) September 25, 2019 Дублем отличился Артемий Панарин, который сначала забил на 31-й минуте с передачи Павла Бучневича, а на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота.
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Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:48
Здоровье

Диетолог рассказала, как похудеть на бутербродах с колбасой

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Политика

Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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