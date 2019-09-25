Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйЛавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъвчера в 15:00

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Лавров назвал отказ Белоруссии разместить российскую базу неприятным эпизодом

Коммерсантъ03:36

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска от российской военной базы

Говорит Москвавчера в 15:35

Лавров счел «неприятным эпизодом» отказ Минска от российской военной базы

РБКвчера в 18:15

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

ТАССвчера в 15:39

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Газета.Ru04:29

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

RT на русскомвчера в 15:23

Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу

РИА Новостивчера в 15:18
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Политика

Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Происшествия

Защита обвиняемого в изнасиловании детей священника обжалует его арест

Известия 04:37
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Политика

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Армия и оружие

Модернизированный топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет

В компании отметили, что проект по модернизации самолетов в облик Ил-78-2 разработан по тактико-техническому заданию Минобороны РФ для усовершенствования имеющихся на вооружении топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.
Интерфакс 03:47
Происшествия

Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Газета.Ru вчера в 22:51
Киберспорт

Death Stranding «ушла на золото»

Финальные титры Команда Kojima Productions поздравила фанатов и друг друга с окончанием разработки – диск Gold Master ушел в печатное производство.
Srnsk 04:12
Происшествия

В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер

Российская газета 04:21
Политика

В Кремле назвали цель послания Путина странам НАТО о размещении РСМД

Послание президента РФ Владимира Путина о размещении ракет средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить дестабилизации и роста напряженности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя осторожную реакцию НАТО на предложение Кремля по введению моратория на развертывание ракет ДРСМД.
РИА Новости 04:52
Кино

Медведев поздравил Басилашвили с юбилеем

Парламентская газета 03:37
Футбол

Месси получил травму мышц бедра

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму мышц бедра, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика

Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Гаджеты

В России начались продажи ноутбука ZenBook Pro Duo с двумя экранами

Кубанские новости вчера в 16:14
Экономика

В России собираются ввести налог на криптовалюты

«В австрийском законодательстве предполагается, что лицо, которое приобретает в результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, становясь первым легальным их собственником», — цитируют «Известия» «Концепцию оборота децентрализованных криптовалют», подготовленную Ассоциацией банков России.
URA.Ru вчера в 20:55
Интернет

Яндекс.Переводчик научился переводить разговор

Приложение мгновенно переведёт реплики, отобразит их на экране и озвучит на выбранном языке.
Planet Today вчера в 03:10
Политика

СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Газета.Ru 03:01
Наука

Древние сосуды с носиками оказались детскими бутылочками

Ученые пришли к выводу, что древние глиняные сосуды с носиками, которые периодически находят в захоронениях, являлись подобием бутылочек для кормления младенцев.
Дилетант 04:19
Происшествия

Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США

Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, усыновившие двух детей, попросили политического убежища в США.
Вести.Ru 04:09
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Авто

На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов

На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 04:42
Политика

Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество

Житель Чечни извинился за общение с дочерью на свадьбе

Кавказский узел вчера в 16:59
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Армия и оружие

В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР

Служба безопасности Украины заявила о проведении спецопераци на территории Луганской народной республики, в ходе которой был похищен и вывезен на подконтрольную Киеву территорию один из ополченцев самопровозглашенной республики.
Военное обозрение вчера в 13:27
Экономика

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Происшествия

В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход

Sputnik Таджикистан 04:33
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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