Лавров назвал несуразными заявления ФРГ по делу Навального
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Германии на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным и назвал заявления Берлина «несуразными». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.В источнике
С чего всё началось
Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Берлина на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 12:01
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Интерфаксвчера в 11:29