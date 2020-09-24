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Лавров назвал несуразными заявления ФРГ по делу Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Германии на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным и назвал заявления Берлина «несуразными». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.В источнике
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РИА Новости

Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Берлина на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 12:01
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RT на русском

Лавров назвал несуразными заявления ФРГ по делу Навального

RT на русскомвчера в 16:41
РБК

Лавров услышал «несуразные вещи» в заявлениях ФРГ по Навальному

РБКвчера в 13:38
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Берлин за 1,5 недели не ответил на запрос РФ о консульском доступе к Навальному

Интерфаксвчера в 11:29
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Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным

Известиявчера в 11:50
Газета.Ru

Лавров рассказал о «несуразных» ответах Берлина на запросы по Навальному

Газета.Ruвчера в 11:32
ТАСС

Лавров заявил, что России до сих пор не предоставили консульский доступ к Навальному

ТАССвчера в 12:15
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Голос Правды

Юрий Кот: Лавров назвал ответы Берлина

Голос Правдывчера в 16:56

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

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3DNewsвчера в 16:25