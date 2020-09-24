Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Германии на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным и назвал заявления Берлина «несуразными». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

С чего всё началось Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Берлина на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости вчера в 12:01