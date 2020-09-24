Лавров назвал несуразными заявления ФРГ по делу Навального
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Берлина по делу Алексея Навального «несуразными». Он указал, что Германия отказывается помогать российской стороне, однако требует от Москвы «признать вину», ссылаясь на то, что инцидент произошёл на территории России.В источнике
С чего всё началось
Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Берлина на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 12:01
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Берлин за 1,5 недели не ответил на запрос РФ о консульском доступе к Навальному
Интерфаксвчера в 11:29