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RT на русском
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Лавров назвал несуразными заявления ФРГ по делу Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Берлина по делу Алексея Навального «несуразными». Он указал, что Германия отказывается помогать российской стороне, однако требует от Москвы «признать вину», ссылаясь на то, что инцидент произошёл на территории России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Берлина на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 12:01
Подробнее о событии
RT на русском

Лавров назвал несуразными заявления ФРГ по делу Навального

RT на русскомвчера в 16:41
Интерфакс

Берлин за 1,5 недели не ответил на запрос РФ о консульском доступе к Навальному

Интерфаксвчера в 11:29
ТАСС

Лавров заявил, что России до сих пор не предоставили консульский доступ к Навальному

ТАССвчера в 12:15
Известия

Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным

Известиявчера в 11:50
Газета.Ru

Лавров рассказал о «несуразных» ответах Берлина на запросы по Навальному

Газета.Ruвчера в 11:32
РБК

Лавров услышал «несуразные вещи» в заявлениях ФРГ по Навальному

РБКвчера в 13:38
РИА Новости

Лавров прокомментировал действия Германии в ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 11:27
Голос Правды

Юрий Кот: Лавров назвал ответы Берлина

Голос Правдывчера в 16:56

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова
РБКвчера в 15:56
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В Госдуме готовят законопроект о продуктовых карточках

Москва, 25 сентября 2020, 00:01 — REGNUM В Госдуме приступили к разработке законопроекта о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
REGNUM17:01

Россиянам назвали преимущества кнопочных телефонов

По словам партнёра и директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, в последнее время кнопочные телефоны, даже несмотря на меньшую технологичность, набирают утраченную популярность.
Вечерний курьервчера в 06:11
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС23 сентября в 08:40
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