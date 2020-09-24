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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Берлина по делу Алексея Навального «несуразными». Он указал, что Германия отказывается помогать российской стороне, однако требует от Москвы «признать вину», ссылаясь на то, что инцидент произошёл на территории России.