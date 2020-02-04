Армия и оружие
RT на русскомЛавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
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с чего всё началось
Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных. Может ли Россия помочь снижению напряженности, наладив дипломатическое взаимодействие между Дамаском и Анкарой?Российская газета09:15
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На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
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Здоровье
В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок
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Хоккей
Умер олимпийский чемпион Александр Скворцов
Олимпийский чемпион 1984 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте нижегородского "Торпедо".
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Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Экономика
Число финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
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У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Политика
В Китае приземлился первый борт Минобороны для эвакуации россиян
Посол России в КНР Андрей Денисов сообщал, что российскими самолетами из Китая могут вылететь также граждане стран СНГ.
Политика
Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Политика
Украина победила Россию в торговом споре
Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
Общество
Sony ещё не определилась со стоимостью PlayStation 5
Финансовый директор Sony Хироки Тотоки после свежего квартального отчёта корпорации сообщил инвесторам, что стоимость PlayStation 5 ещё не определена.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Политика
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Президент России Владимир Путин объяснил, что уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, потому что у него не было чувства уважения к людям.
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Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой предоставить данные о новым типе коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Политика
Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»
Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.
Здоровье
Работодателям рекомендовали продлить отпуск работникам из КНР
Работодателям, у которых имеются работники из КНР, находящиеся в настоящее время в отпуске на территории КНР, рекомендовали продлить их отпуск.