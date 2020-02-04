Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных. Может ли Россия помочь снижению напряженности, наладив дипломатическое взаимодействие между Дамаском и Анкарой?

с чего всё началось

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».

Здоровье Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки.

Общество Google рассказала, сколько денег приносит YouTube Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи рассказал, что у YouTube более 20 млн платных подписчиков, а еще 2 млн пользователей подписаны на сервис YouTube TV.

Здоровье В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок 17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.

Хоккей Умер олимпийский чемпион Александр Скворцов Олимпийский чемпион 1984 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте нижегородского "Торпедо".

Общество Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.

Политика Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.

Политика Украина победила Россию в торговом споре Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.

Общество Sony ещё не определилась со стоимостью PlayStation 5 Финансовый директор Sony Хироки Тотоки после свежего квартального отчёта корпорации сообщил инвесторам, что стоимость PlayStation 5 ещё не определена.

Политика Путин рассказал о причинах увольнения Игнатьева с поста главы Чувашии Президент России Владимир Путин объяснил, что уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, потому что у него не было чувства уважения к людям.

Общество Глава ВОЗ запросил у мирового сообщества данные о коронавирусе Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой предоставить данные о новым типе коронавируса 2019-nCoV.

Политика Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

Политика Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России» Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.