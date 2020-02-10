Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров назвал оружие, которое Москва готова включить в новый СНВ

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какие типы оружие Москва готова включить в договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает "Российская газета".
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Открытый дипломат

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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