Политика
Газета.RuЛавров назвал оружие, которое Москва готова включить в новый СНВ
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какие типы оружие Москва готова включить в договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает "Российская газета".
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с чего всё началось
Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?Российская газетавчера в 16:00
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Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый Договор по СНВ
Комсомольская правдавчера в 17:12
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Армия и оружие
СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
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Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном
Популярная артистка Мария Миронова в первый раз прогулялась по Москве в компании 4-месячного сына.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Замглавы Генштаба задержан в Москве
В Москве задержан заместитель начальника Генштаба - начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов.
Игры
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Grand Theft Auto V разошлась тиражом в 120 млн копий, а Red Dead Redemption 2 преодолела отметку в 29 млн копий.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
Хоккей
Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
«Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА с 34 баллами занимает четвёртое место.
Происшествия
Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Наука
Перовскиты увеличат срок службы экранов гаджетов
Диоды нового типа удлиняют срок службы экранов электронных устройств — от смартфонов до телевизоров.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Экономика
Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России
В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
Шоу-бизнес
«Страшная, но счастливая»: Собчак показала себя за рулем и без макияжа
Не стесняющаяся своего естественного вида и честных эмоций Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, как она едет в машине «без марафета» и качает головой под музыку 90-х.
Общество
Текслер пообещал чиновникам «разбор полетов»
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что планирует в понедельник, 10 февраля, повести совещание, чтобы обсудить ситуацию с карантинным центром на территории санатория «Утес» в поселке Ужевка, который был закрыт после просьб местных жителей.
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Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Спорт
Гимнастка Солдатова рассказала о болезни
Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Политика
Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы
Украинская сторона выразила недовольство принятием Советом Европы (СЕ) так называемой комплементарной процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.