Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?

с чего всё началось

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какие типы оружие Москва готова включить в договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает "Российская газета".

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