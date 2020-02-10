Политика
RT на русскомЛавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Он отметил, что США интересуют новые вооружения России.
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с чего всё началось
Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?Российская газета16:00
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Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый Договор по СНВ
Комсомольская правда17:12
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Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Энергетика
Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина – исследование
Для оценки доступности автомобильного топлива по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения.
Кино
В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Здоровье
Кто займется исправлением врачебных ошибок
На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с фурой под Иркутском
В результате столкновения грузовика Scania и легкового автомобиля Toyota Camry в Иркутской области погибли три человека, сообщает 9 февраля портал «Ирсити.ру» со ссылкой на региональное МВД.
Происшествия
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании «Победа» вынужденно вернулся в аэропорт Пулково.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Космос
На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь
Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.
Происшествия
В массовой драке в Казахстане погибли десять человек
В драке, которая началась вечером 7 февраля, участвовали около 70 человек.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Спорт
Британская пловчиха намерена получить российское гражданство
Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.
Космос
Обсерватория CHEOPS прислала свою первую фотографию
Кино
Сегодня в Лос-Анджелесе вручат «Оскар»
В этом году церемония вновь обойдется без ведущих. Сегодня ночью станут известны лауреаты самой престижной кинопремии в мире «Оскар».
Наука
Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы
Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Политика
В Минске предрекают конец союзной интеграции
«Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются», – пояснил он так, как будто до этого Москва и Минск десятилетиями не жили по неким мало кому понятным схемам расчетов.
Общество
Эксперты советуют россиянам снимать всю пенсию с карт
Пожилые россияне, оставляющие всю или часть своей пенсии на банковской карте, рискуют остаться без денежных средств.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Общество
Челябинские власти закрыли карантинный пункт
Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона.
Наука
«Следующий шаг — испытать его на животных»: инфекционист — о том, как ищут лекарство от коронавируса
Екатеринбургский инфекционист Марк Аганин изучил международные исследования нового коронавируса.
Футбол
ФК «Спартак» выиграл межсезонный турнир в Катаре
Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 победили соперников из белградского "Партизана" в заключительном, третьем туре межсезонного турнира в Катаре с участием четырех команд.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.