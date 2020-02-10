Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Он отметил, что США интересуют новые вооружения России.
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с чего всё началось

Открытый дипломат

Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?
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Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый Договор по СНВ

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