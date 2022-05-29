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Лавров назвал освобождение Донбасса приоритетом спецоперации на Украине

Освобождение народных республик Донбасса является безусловным приоритетом российской спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью с французским изданием TF1
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Ямал-Медиа
«Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом», — сказал он.
Известия
Министр отметил, что жители территорий Украины, где проходит российская военная операция, должны сами решать свое будущее.
НТВ
Впоследствии в Народной милиции ЛНР сообщили, что военные закрепились на окраинах города Северодонецка в Донбассе.
RT на русском

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Лавров заявил, что освобождение Донбасса является безусловным приоритетом спецоперации
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