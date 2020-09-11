Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Люди, которые сопровождали оппозиционера Алексея Навального во время его поездки, «начинают потихонечку перебираться в Германию», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, на фоне случившегося это поведение подозрительно.В источнике
С чего всё началось
Редакция Федерального агентства новостей
 приводила ряд фактов, указывающих, что случившееся с Навальным могло стать следствием конфликта с его же соратниками, например, с коллегой по "Фонду борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Владимиром Ашурковым.
iReactor06:17
Подробнее о событии
РИА Новости

Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального

РИА Новости09:31
Коммерсантъ

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Коммерсантъ08:34
Lenta.ru

Лавров рассказал об «определенных мыслях» по делу Навального

Lenta.ru06:09
РЕН ТВ

Наводит на мысли: Лавров об отъезде сопровождающих Навального в ФРГ

РЕН ТВ06:53
Ведомости

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

Ведомости06:39
РБК

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

РБК08:59
Газета.Ru

Лавров назвал подозрительным отъезд спутников Навального в Германию

Газета.Ru07:01

Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
CT news07:47
219

СБУ возбудила против Порошенко 15 уголовных дел

Суд обязал возбудить новое дело против Порошенко По словам адвоката, дела возбуждены по статьям "Посягательство на территориальную целостность", "Захват государственной власти", "Госизмена", "Присвоение чужой собственности", "Финансирование терроризма", "Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей" и др.
Право.ру08:57
5

В России разработают СВЧ-радиолокаторы для беспилотных вертолетов

В России начата разработка СВЧ-радиолокаторов для беспилотных и малоразмерных вертолетов, соответствующее соглашение заключили Центр вертолетостроения и холдинг "Росэлектроника".
Военное обозрениевчера в 06:04
2

В здании посольства России в Берлине произошло задымление

Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении "Получен сигнал о задымлении", - заявил сотрудник полиции.
РИА Новости12:37

Лондон представил законопроект, противоречащий соглашению о Brexit

Правительство Великобритании представило в среду законопроект о внутренних рынках, призванный регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit в конце этого года.
ТАСС9 сентября в 15:44
1

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
353