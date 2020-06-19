Лавров напомнил, что поправка в статью 79 основного закона, вынесенная на всенародное голосование, нацелена на то, "чтобы обеспечивать выполнение всех международных обязательств в том виде, в котором они не противоречат Конституции РФ".

с чего всё началось

Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.

Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию

Футбол «Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ "Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.

Авто АвтоВАЗ выпустил гоночную Lada Granta Спортивная команда LADA Sport ROSNEFT после трёхлетнего отсутствия возвращается к соревнованиям в классе «Туринг-Лайт» Российской серии кольцевых гонок. 9

Политика Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России. 329

Общество Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой» Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом. 181

Общество Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. 606

Авто Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир». 81

Армия и оружие Румыния прокомментировала упоминание России в своей стратегии обороны По словам министра, румынская стратегия обороны, проект которой недавно был передан для одобрения в парламент страны, продолжает предыдущие стратегии обороны Румынии, и нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение России в регионе. 2,2K

Общество В Москве умерли за сутки 34 человека с коронавирусом В Москве умерли еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 843

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 6K

Игры Разработчики поделились новыми подробностями Baldur’s Gate 3 Сотрудники студии Larian в ходе мероприятия Summer of Gaming представили геймерам полуторачасовой геймплей Baldur’s Gate 3. Геймеры с нетерпением ждут выхода Baldur’s Gate 3, но разработчики новой части игрового проекта продолжают подогревать интерес. 3

Интернет «Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.

Экономика Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. 6

Экономика Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле. 5