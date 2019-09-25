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REGNUMЛавров назвал позором невыдачу Штатами виз членам делегации из России
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Генассамблеи ООН не смогли участвовать десять членов российской делегации, поскольку им отказали в американской визе.
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Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 24 сентября в 18:13
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Захарова: Россия выдала 200 виз делегации США во главе с Помпео во время визита в Сочи
ТАСС24 сентября в 20:05
Захарова напомнила о выдаче 200 виз делегации во главе с Помпео для визита в Сочи
Интерфакс24 сентября в 20:30
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