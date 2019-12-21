Политика
RT на русскомЛавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
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Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииИзвестия вчера в 13:38
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«У Зеленского связаны руки»: Лавров объяснил отказ Зеленского от развода сил в Донбассе
Комсомольская правда09:22
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