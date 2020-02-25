Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

с чего всё началось

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.

Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией

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