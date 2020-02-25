Политика
РИА НовостиЛавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.
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с чего всё началось
Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.РИА Новости06:00
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Наука
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом один миллиард лет
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Общество
Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии
В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны.
Культура
Сериал «Колл-центр» с Павлом Табаковым выйдет на ТНТ
Телеканал ТНТ готовит к показу сериал «Колл-центр» с актером Павлом Табаковым в главной роли.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Происшествия
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали четыре человека
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в тяжелом состоянии с места происшествия госпитализирован мужчина, чуть лучше состояние у пострадавшей женщины.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Происшествия
В Германии машина въехала в толпу зрителей на карнавале
Полиция задержала человека, который был за рулем. Очевидцы рассказали, что он специально направил машину в то место, где стояли дети.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%
В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Политика
Трамп пообещал новые санкции против покупателей нефти у Венесуэлы
Соединённые Штаты могут ввести новые санкции в отношении тех, кто ведёт торговые отношения в нефтяной отрасли с Венесуэлой.
Здоровье
В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
Политика
В офисе Зеленского не получали приглашение на парад Победы в РФ
27 января, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Москвы посетить праздничный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек.
Политика
Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина
Мишустин предложил участникам встречи обсудить те факторы, которые сдерживают развитие экономики региона, а также те шаги, которые могло бы предпринять федеральное правительство для их решения.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Футбол
Рами рассказал о причинах перехода в «Сочи»
Общество
Insider: Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО
Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО.
Здоровье
ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»
Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Политика
В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении
Нововведения подготовила рабочая группа. Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки.
Экономика
Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».