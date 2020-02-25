Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.
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с чего всё началось

Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией

Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости06:00

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Лавров: разговоры о перемирии в Идлибе — капитуляция перед бандитами

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ТАСС05:26

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Российская газета05:53

Лавров назвал капитуляцией разговоры о переговорах с боевиками в Идлибе

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В Китае нашли зеленую водоросль возрастом один миллиард лет

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Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве

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ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
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В Германии машина въехала в толпу зрителей на карнавале

Полиция задержала человека, который был за рулем. Очевидцы рассказали, что он специально направил машину в то место, где стояли дети.
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В помещенном в карантин отеле на Канарах оказались россияне

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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Трамп пообещал новые санкции против покупателей нефти у Венесуэлы

Соединённые Штаты могут ввести новые санкции в отношении тех, кто ведёт торговые отношения в нефтяной отрасли с Венесуэлой.
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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

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Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
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В офисе Зеленского не получали приглашение на парад Победы в РФ

27 января, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Москвы посетить праздничный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек.
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Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина

Мишустин предложил участникам встречи обсудить те факторы, которые сдерживают развитие экономики региона, а также те шаги, которые могло бы предпринять федеральное правительство для их решения.
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Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
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Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО.
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Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
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