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REGNUM
REGNUM

Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В источнике
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РИА Новости

Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии

РИА Новости03:54
Известия

Лавров рассказал о способах разрешения белорусского кризиса

Известия03:58
Коммерсантъ

Лавров назвал реформу Конституции оптимальным вариантом разрешения конфликта в Белоруссии

Коммерсантъ03:57
РБК

Лавров назвал реформу Конституции вариантом решения ситуации в Белоруссии

РБК05:51
Вечерняя Москва

Лавров оценил предложенную Лукашенко реформу конституции Белоруссии

Вечерняя Москва03:48
RT на русском

Лавров оценил предложенную Лукашенко конституционную реформу

RT на русском03:44
ТАСС

Лавров: предложенная Лукашенко конституционная реформа откроет путь для диалога в стране

ТАСС03:46

Лукашенко объяснил, почему Минск не пропустил главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главу Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну, поскольку тот «получил определенные задачи» в Польше.
Взгляд.ру06:51

В Пензе задержан чиновник управления судебного департамента

Пенза, 1 сентября 2020, 11:50 — REGNUM За покушение на получение взятки в особо крупном размере в Пензе задержали чиновника регионального управления судебного департамента, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
REGNUM04:50
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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