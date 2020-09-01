Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога
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Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В источнике
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