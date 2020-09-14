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Известия

Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада

«Не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI. По словам главы МИДа, в ситуации с Навальным западные партнеры перешли «все приличия, все рамки разумного».В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального

Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального. По словам министра, «западные партнеры перешли все рамки разумного» и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального.
Телеканал RTVI10:05
Подробнее о событии
РБК

Лавров назвал ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций

РБК12:03
РИА Новости

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным перешел рамки разумного

РИА Новости10:57
Телеканал RTVI

Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального

Телеканал RTVI10:05
Коммерсантъ

Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумного

Коммерсантъ10:45
Интерфакс

Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Интерфакс10:29
ТАСС

Лавров: у РФ пока нет законных оснований открыть уголовное дело по ситуации с Навальным

ТАСС10:25
RT на русском

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным «перешёл все приличия»

RT на русском10:54

Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске
Ведомости12:10
819

Ханаанский дворец в Израиле разрушился 3700 лет назад от землетрясения

Группа израильских и американских исследователей, проводила раскопки на участке Тель-Кабри в Израиле, где находятся руины Ханаанского дворца, датируемые примерно 1900-1700 годами до н. э. Они обнаружили новые доказательства того, что причиной разрушения процветающего Ханаанского дворца стало землетрясение.
ИА Красная Весна12 сентября в 05:31
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Российский радиолюбитель поймал сигнал китайского космического корабля

Сигнал от секретного объекта, который вывели на околоземную орбиту с помощью китайского многоразового космического корабля, поймал российский радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Политическая Экспертиза05:21
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Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
RT на русском13:57
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
18

В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новости13:45

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
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Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 18:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне роста суточного количества заражений коронавирусной инфекцией и в ожидании второй волны пандемии пока не планируют ужесточения ограничительных мер.
REGNUM11:09

Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости13:35
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT news06:13
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