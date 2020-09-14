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Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада

«Не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI. По словам главы МИДа, в ситуации с Навальным западные партнеры перешли «все приличия, все рамки разумного».В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального

Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального. По словам министра, «западные партнеры перешли все рамки разумного» и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального.
Телеканал RTVI10:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для новых санкций

Lenta.ru15:39
РИА Новости

Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для новых санкций

РИА Новости14:53
Телеканал RTVI

Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального

Телеканал RTVI10:05
Коммерсантъ

Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумного

Коммерсантъ10:46
Интерфакс

Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Интерфакс10:29
ТАСС

Лавров: у РФ пока нет законных оснований открыть уголовное дело по ситуации с Навальным

ТАСС10:25
RT на русском

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным «перешёл все приличия»

RT на русском10:54

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости11:03
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