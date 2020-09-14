«Не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI. По словам главы МИДа, в ситуации с Навальным западные партнеры перешли «все приличия, все рамки разумного».

С чего всё началось Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального. По словам министра, «западные партнеры перешли все рамки разумного» и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального. Телеканал RTVI 10:05