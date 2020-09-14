Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
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«Не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI. По словам главы МИДа, в ситуации с Навальным западные партнеры перешли «все приличия, все рамки разумного».В источнике
С чего всё началось
Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального
Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального. По словам министра, «западные партнеры перешли все рамки разумного» и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального.
Телеканал RTVI10:05
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