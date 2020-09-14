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Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада

«Не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI. По словам главы МИДа, в ситуации с Навальным западные партнеры перешли «все приличия, все рамки разумного».В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безупречной работу пилота и омских врачей. Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального.
Телеканал RTVIвчера в 10:05
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RT на русском

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным «перешёл все приличия»

RT на русскомвчера в 10:54
РИА Новости

Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада

РИА Новостивчера в 14:53
РБК

Лавров назвал ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций

РБКвчера в 12:03
Lenta.ru

Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для новых санкций

Lenta.ruвчера в 15:39
Коммерсантъ

Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумного

Коммерсантъвчера в 10:46
Интерфакс

Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Интерфаксвчера в 10:29
ТАСС

Лавров: у РФ пока нет законных оснований открыть уголовное дело по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 10:25

МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБКвчера в 12:17
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новостивчера в 14:40
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Владимир Быстров: «Кикнадзе говорил, что «Локо» будет играть в атакующий и красивый футбол, но…»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» (0:0). — «Ростов» показал то, что мы от них ожидали.
Матч ТВвчера в 15:54

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Можно ли ходить в школу со своим термометром?

У других недовольство вызвали приборы для бесконтактного измерения температуры, кто-то стал сомневаться в точности использующихся в школе термометров, некоторые мамы и папы даже захотели, чтобы их дети приходили в школу с собственными градусниками.
Аргументы и Факты17:13

Журнал The Lancet получил письмо с критикой статьи о вакцине «Спутник V»

Тезисы с выражением несогласия по поводу опубликованных результатов испытаний российской вакцины «Спутник V» направлены в редакцию журнала The Lancet в форме коллективного письма от группы ученых, 14 сентября сообщает агентство Reuters.
ИА Красная Веснавчера в 15:33
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Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать", - цитирует Лукашенко БелТА.
Российская газета12 сентября в 13:17
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«Спартак» приветствует назначение Эллерея на позицию советника по VAR

Московский "Спартак" приветствует назначение Дэвида Эллерея на пост советника генерального секретаря РФС и надеется, что со временем уровень судейства в чемпионате России по футболу будет таким же высоким, как в Англии, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун.
РИА Новостивчера в 13:15

Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 10:58
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