Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
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«Не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI. По словам главы МИДа, в ситуации с Навальным западные партнеры перешли «все приличия, все рамки разумного».В источнике
С чего всё началось
Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безупречной работу пилота и омских врачей. Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального.
Телеканал RTVIвчера в 10:05
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Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумного
Коммерсантъвчера в 10:46