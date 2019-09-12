Политика
РИА НовостиЛавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Футбол
Зенитовский комплекс: питерский клуб примет трудного соперника из Тулы
Капитан сборной России с большой теплотой относится к тульскому клубу.
Известия 17:01
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК 20:39
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru 04:11
Политика
В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня
Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день.
Газета.Ru 21:12
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС 10 сентября в 12:18
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости 14:52
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС 16:31
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском 20:37
Хоккей
«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»
Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Гаджеты
Число уязвимостей для iOS значительно выросло
Число вредоносных программ и обнаруженных уязвимостей для iOS за 12 месяцев значительно выросло.
News.ru 06:25
Политика
Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности.
Газета.Ru 19:04
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Общество
Нечисть идет в разгул: чего категорически нельзя делать в пятницу 13
Считается, что в пятницу 13-го числа всякая нечисть идет в разгул, обретая силу.
Московский Комсомолец 03:23
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие
Меркель не хочет содержать армию Трампа
Трамп потребовал беспрекословного выделения на нужды обороны 2 процентов от ВВП каждой страны, входящей в НАТО.
Вести.Ru вчера в 11:58
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС 07:30
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ
Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.
ФАН 07:55
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.
RT на русском 20:17
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Космос
НАСА изменило план выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС
Астронавты на Международной космической станции (МКС) выполнят пять выходов в открытый космос в сентябре-октябре, первоначальный график предусматривал два-три выхода, сообщили РИА Новости в НАСА.
РИА Новости 20:07