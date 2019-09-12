Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
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