Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Москва призвала Токио признать суверенитет РФ над Курилами

Известия00:50

Япония хочет плотных переговоров с Россией по территориальной проблеме

Сахалин.Инфо19 ноября в 16:56

Сергей Лавров сформулировал условия заключения мирного договора с Японией

Эхо Москвы01:00

Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией

Lenta.ruвчера в 23:51

Лавров: Япония должна признать суверенитет РФ над Курилами для заключения мирного договора

ТАССвчера в 23:32

Компромисса между Москвой и Токио не будет

Русская Планета20 ноября в 10:50

Лавров потребовал от Японии признания суверенитета России над Курилами

REGNUM01:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Экономика

ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке

Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.
Pravda.Ru 21 ноября в 01:19
Армия и оружие

Израиль ночью нанес удары по 20 объектам в Сирии

Эхо Москвы 19 ноября в 23:45
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Гаджеты

Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 вчера в 12:49
Путешествия

Сервис для путешественников назвал выгодные направления на Новый год

Тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на Новый год.
РБК 02:07
Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин вышли в финал Гран-при в танцах на льду

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, вышли в Финал Гран-при.
Газета.Ru 01:43
Игры

Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam

News.ru 21 ноября в 03:17
Общество

Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Lenta.ru 01:46
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости вчера в 14:34
Здоровье

Онколог назвал пять главных мифов о раке

Врач-онколог назвал и одновременно развеял пять главных мифов о раке и его лечении в Российской Федерации.
Ugpressa.ru 20 ноября в 09:43
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 02:38
Футбол

Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»

22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
REGNUM 00:13
Кино

Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»

РЕН ТВ 20 ноября в 14:13
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Авто

Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Lenta.ru вчера в 22:51
Кино

Зрители оценили фильм «Аванпост»

Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Tricolor TV Magazine вчера в 05:55
Политика

США начинают поставки сжиженного газа на Украину

Life.ru 20 ноября в 21:03
Общество

В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:38
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Космос

Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда

Ученые обнаружили в метеорите Acfer 094 частицы первичной пыли протопланетного диска, из которой позднее образовались все планеты Солнечной системы.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru вчера в 05:20
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Общество

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Игры

Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году

Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
CyberSport.ru вчера в 02:49
Экономика

Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт

Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».
РБК 02:00
Общество

Коломойский перешёл в наступление и заявил, что скоро вернёт себе «Приватбанк»

Украинский олигарх и бывший совладелец «Приватбанка» Игорь Коломойский заявил, что сможет вернуть себе банк уже в ближайшее время.
Rusvesna.su вчера в 17:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное