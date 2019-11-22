Политика
Газета.RuЛавров назвал условие заключения мирного договора с Японией
Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спорт
World Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Политика
Москва передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США
Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
Армия и оружие
Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море
Футбол
«Барселона» определилась с трансферными приоритетами на лето 2020 года
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
Авто
Топ-7 самых дорогих подержанных автомобилей в Коми
Происшествия
В Красноярском крае автобус с пассажирами упал с моста
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД, транспортное средство съехало с моста на дороге Енисейск-Пировское и упало на берег реки Тюмениха.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Экономика
Выросли расходы россиян на коммунальные услуги
При сравнении операций пользователей мобильного банка за первые три квартала текущего года с показателями 2018 года выяснилось, что средние расходы россиян на коммунальные услуги увеличились с 3198 рублей до 3271 рубля, то есть на 2,27%.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Политика
Foreign Affairs (США): как положить конец войне на Украине (Foreign Affairs)
9 декабря президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу на высшем уровне со своими коллегами из Украины, России и Германии, чтобы положить конец этой войне.
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Происшествия
В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении
В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
Кино
Зрители оценили фильм «Аванпост»
Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.