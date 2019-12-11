Политика

ИзвестияИзвестияЛавров назвал услышанными США предложения России по СНВ-3

США услышали предложения России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3). Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в США 10 декабря.
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Сергей Лавров
Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент Владимир Путин.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ вчера в 17:13

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