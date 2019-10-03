Политика

РБКРБКЛавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»

Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса. После подписания в Киеве прошли акции протеста.
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Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

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Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям

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