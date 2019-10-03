Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса. После подписания в Киеве прошли акции протеста.

Общество Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела» В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».

Экономика За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Армия и оружие СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.

Единоборства Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.

Политика На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат.

Экономика Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Политика США вводят пошлины на европейские товары США объявили, что введут пошлины на товары, ввозимые из Евросоюза.

Армия и оружие Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».

Общество В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика В США рассказали о защите инфраструктуры от киберугроз В США рассказали, как правительственные органы защищают национальную инфраструктуру от киберугроз.

Происшествия СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.

Происшествия Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.

Футбол РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе 25 сентября "Камаз" в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Болельщиков красно-белых запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну.

Происшествия Грузовик сбил крокодила в Подмосковье В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.

Политика Экипаж МКС перешел на борт корабля «Союз» и закрыл люки Возвращающийся на Землю экипаж Международной космической станции (МКС) перешел на борт корабля «Союз МС-12» и закрыл люки.

Происшествия Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские На сайте региональной прокуратуры уточняется, что, по версии следствия, 26 сентября полицейские при патрулировании улиц Вольска задержали пьяного мужчину и надели на него наручники.

Политика Макрон поддержал продолжение работы делегации РФ в ПАСЕ Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.

Финансы После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.

Шоу-бизнес Родные Спартака Мишулина выиграли суд за его имущество Выиграть суд родным известного артиста удалось уже не в первый раз.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.