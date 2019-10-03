Политика
РБКЛавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса. После подписания в Киеве прошли акции протеста.
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Общество
Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела»
В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».
РБК вчера в 22:49
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.
РБК вчера в 13:02
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Политика
На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде
Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.
Взгляд.ру 01:19
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам
Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат.
Газета.Ru 02:14
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
США объявили, что введут пошлины на товары, ввозимые из Евросоюза.
Вести.Ru 01:27
Авто
Поставки электрокаров Tesla бьют рекорды
32CARS.ru 01:08
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
В США рассказали о защите инфраструктуры от киберугроз
В США рассказали, как правительственные органы защищают национальную инфраструктуру от киберугроз.
Москва 24 01 октября в 13:26
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Футбол
РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе
25 сентября "Камаз" в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Болельщиков красно-белых запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну.
ТАСС вчера в 09:13
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия вчера в 16:01
Политика
Экипаж МКС перешел на борт корабля «Союз» и закрыл люки
Возвращающийся на Землю экипаж Международной космической станции (МКС) перешел на борт корабля «Союз МС-12» и закрыл люки.
МИР 24 00:54
Происшествия
Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские
На сайте региональной прокуратуры уточняется, что, по версии следствия, 26 сентября полицейские при патрулировании улиц Вольска задержали пьяного мужчину и надели на него наручники.
Известия вчера в 05:26
Политика
Митинг в Киеве переместился с Майдана к офису президента Украины
Красная весна вчера в 16:20
Политика
Макрон поддержал продолжение работы делегации РФ в ПАСЕ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.
Известия 01 октября в 07:57
Финансы
После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал
О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.
Экономика сегодня 01 октября в 13:59
Шоу-бизнес
Родные Спартака Мишулина выиграли суд за его имущество
Выиграть суд родным известного артиста удалось уже не в первый раз.
Дни24 вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
REGNUM вчера в 09:10