Политика
Lenta.ruКиев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?Российская газета16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Футбол
«Бавария» и «Лейпциг» сильнейшего не выявили
В матче 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла в нулевую ничью с «Лейпцигом».
Происшествия
В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Происшествия
Во Владимирской области горит мебельная фабрика
Пожар начался в производственном помещении на мебельной фабрике в городе Радужный во Владимирской области, площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.
Технологии
Солнечные батареи научат вырабатывать энергию и по ночам
Ученые собираются разработать солнечные панели, которые смогут вырабатывать электричество в темное время суток.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Кино
Мутант из «Людей Икс» появится в сиквеле «Капитана Марвел»
Футбол
«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко
«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 6%
7 февраля Центральный Банк Российской Федерации шестой раз подряд снизил ключевую ставку до 6% годовых.
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
В МИДе выразили уверенность, что новая процедура введения санкций усугубит кризис в Совете Европы, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».
Единоборства
Французский дзюдоист Ринер впервые проиграл после 154 побед подряд
Кино
Победителей «Оскара» назовут ночью в Лос-Анджелесе
Экономика
В 2021 году Трамп запросит у Конгресса $740,5 млрд на оборону
По данным The Wall Street Journal, администрация президента США разрабатывает проект федерального бюджета на 2021, в котором на оборону планируется направить $740,5 млрд.
Футбол
«Монако» с Головиным добыло волевую победу над «Амьеном»
В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен».
Экономика
В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%
Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал возможность роста цен на жильё на 25% в ближайшие годы.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Футбол
Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции
Россиянин Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.