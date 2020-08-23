Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление
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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что чиновницу Светлану Тихановскую держат под постоянным прессингом, что заставляет ее неоднократно выступать с жесткими политическими заявлениями. Своим мнением он поделился в рамках форума "Территория смыслов".В источнике
С чего всё началось
Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую
Москва не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новостивчера в 08:30
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