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CT news

Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что чиновницу Светлану Тихановскую держат под постоянным прессингом, что заставляет ее неоднократно выступать с жесткими политическими заявлениями. Своим мнением он поделился в рамках форума "Территория смыслов".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

Москва не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новостивчера в 08:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую после отъезда в Литву

Газета.Ruвчера в 11:16
News.ru

Лавров: на Тихановскую было оказано давление

News.ruвчера в 08:33
Взгляд.ру

Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

Взгляд.рувчера в 08:58
Комсомольская правда

Сергей Лавров: Тихановская хотела заняться детьми. Но ей не разрешили успокоиться

Комсомольская правдавчера в 09:40
РБК

Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

РБКвчера в 08:35
Коммерсантъ

Лавров упрекнул Тихановскую в ориентации заявлений на Запад

Коммерсантъвчера в 09:26
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

РИА Новостивчера в 08:30

Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске

Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".
РЕН ТВвчера в 14:04
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Кургинян назвал Жириновского «самым советским человеком»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог бы резко нарастить рейтинг, если бы перестал ругать Советский Союз и защищал, например, сталинский период, который ему некоторым образом близок, заявил политолог, философ, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" 23 августа на телеканале "Россия 1".
ИА Красная Веснавчера в 11:57

ВСУ приняли на вооружение ракетный комплекс «Нептун»

После заявления украинского президента Владимира Зеленского о передаче Вооруженным силам новых видов оружия и военной техники ВСУ приняли на вооружение береговые комплексы 360МЦ «Нептун», оснащенные крылатыми ракетами.
Военное обозрениевчера в 09:22
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