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Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

Москва не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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