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REGNUM
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Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

Москва не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости08:30
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Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую после отъезда в Литву

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Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

РИА Новости08:30
Комсомольская правда

Сергей Лавров: Тихановская хотела заняться детьми. Но ей не разрешили успокоиться

Комсомольская правда09:40
РБК

Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

РБК08:35
News.ru

Лавров: на Тихановскую было оказано давление

News.ru08:33
Взгляд.ру

Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

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Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

«Перед открытием международного военно-технического форума «Армия-2020» в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу о начале летных испытаний первого опытного глубокомодернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ», — цитирует сообщение ТАСС.
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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